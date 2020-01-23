LISTE D'ATTESA "TAROCCATE" E TRUFFA ,ARRESTATI UN PRIMARIO E INFERMIERI DELL’OSPEDALE CIVICO DI PALERMO

I carabinieri del Nas di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa del gip Maria Cristina Sala nei confronti di Natale Francaviglia, direttore unità complessa di...

L’accusa di truffa aggravata continuata e falsità ideologica aggravata continuata. Complessivamente nell’inchiesta sono 15 gli indagati tra altri medici e infermieri.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo e condotte dal Nas del capoluogo, con servizi di osservazione e pedinamento, ispezioni ed anche attraverso attività tecnica di intercettazione, hanno permesso di scoprire un’articolata organizzazione finalizzata a perpetrare truffe ai danni del servizio sanitario regionale, mediante la falsificazione di documenti e registri di carico e scarico del materiale protesico utilizzato negli interventi di chirurgia cranica e della colonna vertebrale, in particolare dichiarando l’uso di dispositivi medici in numero superiore rispetto a quello realmente impiantato sui pazienti nel corso degli interventi chirurgici.

Inoltre, Francaviglia, con la collaborazione di altri medici ed infermieri, in base a quanto hanno accertato i carabinieri, della sua Unità Operativa, faceva bypassare ai propri pazienti privati, paganti, le liste d’attesa per gli interventi chirurgici, facendoli figurare come se avessero seguito le normali procedure istituzionali di ricovero. Con la medesima ordinanza il gip ha anche disposto il sequestro preventivo, per equivalente, della somma di € 43.724,00, quale profitto di reato, da eseguirsi, oltre che nei confronti degli arrestati, anche nei confronti di altri due soggetti non colpiti da provvedimento restrittivo, rispettivamente Carmela Lombardo infermiera dello stesso ospedale e Gianmarco Randazzo amministratore della società fornitrice dei dispositivi medici.