L'ITALIA NON SI QUALIFICA PER I MONDIALI
A cura di Redazione
24 marzo 2022 22:45
L’imponderabile è accaduto al Renzo Barbera. L‘Italia, per la seconda volta consecutiva, è fuori dai Mondiali.
Clamoroso il ko contro la Macedonia, che vince 1-0 e passa alla finale playoff. L‘Italia non sarà in Qatar, dopo la Svezia, Azzurri ancora a casa e questa volta con l’aggravante di essere campioni d’Europa.
Al 90' in rete Trajkovski per la Macedonia
Dopo la gioia di Euro 2020, tremenda delusione per l’Italia.