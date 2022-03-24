95047

L'ITALIA NON SI QUALIFICA PER I MONDIALI

24 marzo 2022 22:45
L’imponderabile è accaduto al Renzo Barbera. L‘Italia, per la seconda volta consecutiva, è fuori dai Mondiali.

Clamoroso il ko contro la Macedonia, che vince 1-0 e passa alla finale playoff. L‘Italia non sarà in Qatar, dopo la Svezia, Azzurri ancora a casa e questa volta con l’aggravante di essere campioni d’Europa.

Al 90' in rete Trajkovski per la Macedonia

Dopo la gioia di Euro 2020, tremenda delusione per l’Italia.

