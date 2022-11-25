LITE A COLTELLATE A CALTANISSETTA, UN MORTO E TRE FERITI

Un uomo è stato ucciso a coltellate e altri tre sono rimasti feriti questa sera in via San Domenico, nel centro storico di Caltanissetta.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'omicidio sare...

Un uomo è stato ucciso a coltellate e altri tre sono rimasti feriti questa sera in via San Domenico, nel centro storico di Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

La vittima è Marcello Tortorici, 51 anni, morto all'ospedale Sant'Elia subito dopo il ricovero. Uno dei feriti, colpito con un fendente all'ascella, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso ed è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri stanno interrogando alcune persone nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'accoltellamento.

In ospedale è intervenuta anche la polizia per calmare gli animi dopo i disordini creati dai parenti dei protagonisti del sanguinoso episodio che hanno fatto irruzione nel pronto soccorso.