Lite tra due extracomunitari: uno finisce in ospedale, l’altro in caserma
E’ accaduto questa sera nella parte alta di via Vittorio Emanuele
A cura di Redazione
10 febbraio 2016 22:33
95047.it Per motivi ancora tutti da chiarire, questa sera due cittadini extracomunitari hanno finito per dare vita ad una lite. Sarebbe accaduto tutto nella parte di via Vittorio Emanuele: ad un certo punto, uno dei due avrebbe colpito l’altro con un oggetto affilato. Quest’ultimo è finito al Pronto Soccorso del “Santissimo Salvatore” per essere sottoposto ad una Tac.
L’aggressore è, invece, finito in caserma per essere interrogato sull’accaduto.