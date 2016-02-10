Lite tra due extracomunitari: uno finisce in ospedale, l’altro in caserma

E’ accaduto questa sera nella parte alta di via Vittorio Emanuele

95047.it Per motivi ancora tutti da chiarire, questa sera due cittadini extracomunitari hanno finito per dare vita ad una lite. Sarebbe accaduto tutto nella parte di via Vittorio Emanuele: ad un certo punto, uno dei due avrebbe colpito l’altro con un oggetto affilato. Quest’ultimo è finito al Pronto Soccorso del “Santissimo Salvatore” per essere sottoposto ad una Tac.

L’aggressore è, invece, finito in caserma per essere interrogato sull’accaduto.