LITIGA CON LA FIDANZATA E SI LANCIA DALLA NAVE CROCIERA A LARGO DELLA CALABRIA: SALVATO

Litiga con la sua compagna su una nave da crociera e si butta in mare.

A compiere il gesto un ventenne membro dell'equipaggio della Msc Splendida che nella notte tra il 13 e 14 settembre stava viaggiando verso il porto di Taranto, dopo la tappa di Siracusa.

Il giovane come riporta il sito repubblica si è lanciato in acqua mentre erano in navigazione, pare dopo aver discusso con la compagna. L'allarme è stato immediato e sono partite le operazioni per il soccorso con il battello d'emergenza, conclusesi positivamente: "Il membro dell'equipaggio è stato recuperato con una manovra difficile, dato che, essendo accaduto di notte, non c'era luce e la nave ha dovuto girarsi e tornare indietro - spiegano fonti di Msc - ma tutto è andato a buon fine: la persona è stata recuperata in tempi molto brevi e sta bene.

Tutte le operazioni si sono svolte come da protocollo e da programma".