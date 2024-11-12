ALLERTA ARANCIONE IN SICILIA ORIENTALE: DOMANI, MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE, SCUOLE CHIUSE IN VARI COMUNI – ELENCO IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ELENCO SCUOLE CHIUSE PROVINCIA DI CATANIAAci CatenaAcirealeAci Sant’AntonioMotta Sant’AnastasiaRandazzoScordiaSan Gregorio di CataniaValverdeGiarrePaternòBelpassoMascaluciaMisterbiancoVa...

AGGIORNAMENTO ELENCO SCUOLE CHIUSE

PROVINCIA DI CATANIA

Aci Catena

Acireale

Aci Sant’Antonio

Motta Sant’Anastasia

Randazzo

Scordia

San Gregorio di Catania

Valverde

Giarre

Paternò

Belpasso

Mascalucia

Misterbianco

Camporotondo Etneo

Gravina di Catania

Catania

È stato emesso pochi minuti fa un bollettino della Protezione Civile che segnala un’allerta meteo di colore arancione per la Sicilia orientale, comprendendo anche la città di Paternò. Questa allerta indica un elevato rischio di precipitazioni intense, temporali e possibili criticità idrogeologiche, con potenziali disagi per la popolazione e i trasporti.

Le condizioni meteorologiche avverse potrebbero influenzare la viabilità e creare situazioni di pericolo in aree urbane e rurali. La Protezione Civile ha quindi diramato l’allerta arancione invitando i cittadini alla massima prudenza. Questo livello di allerta implica una situazione di pre-allarme, con rischio di danni moderati che potrebbero richiedere interventi rapidi delle autorità locali.

Decisioni dei Sindaci in Corso per Eventuali Chiusure delle Scuole

A seguito della diffusione del bollettino, si attendono ora le decisioni dei vari sindaci della Sicilia orientale, i quali potrebbero disporre la chiusura delle scuole nelle zone più colpite, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico. La decisione finale spetta alle singole amministrazioni comunali, che nelle prossime ore valuteranno attentamente la situazione in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche e alle indicazioni della Protezione Civile.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire attentamente gli aggiornamenti ufficiali delle autorità e di limitare gli spostamenti non strettamente necessari nelle aree indicate dall'allerta.

Nuova allerta meteo per forti temporali in una regione nelle prossime ore. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 12 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

PREVEDONO PRECIPITAZIONI, INTENSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE A CARATTERE

TEMPORALESCO:

SULLA SICILIA, PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, IN PARTICOLARE SULLE

ZONE COSTIERE ORIENTALI;

ZONE COSTIERE ORIENTALI; SULLA SARDEGNA, DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 6/9 ORE SULLE COSTE

ORIENTALI DELL'ISOLA.

SI PREVEDE INOLTRE SULLA LIGURIA, PER LE PROSSIME 9/12 ORE, VENTO

FORTE DAIQUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE

ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE

SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).