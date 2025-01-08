LO DICO A 95047.IT: PATERNO'. SEGNALAZIONE DI MANCANZA DI ILLUMINAZIONE IN VIA MURANO (ZONA SCALA VECCHIA) DA SETTIMANE AL BUIO

Paternò, 7 gennaio 2025 – La situazione in via Murano, zona Scala Vecchia, continua a essere critica. Da più di due mesi, infatti, la strada è priva di illuminazione pubblica, creando disagi e preoccu...

Paternò, 7 gennaio 2025 – La situazione in via Murano, zona Scala Vecchia, continua a essere critica. Da più di due mesi, infatti, la strada è priva di illuminazione pubblica, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti.

A lanciare l’allarme sono proprio i cittadini della zona, che attraverso numerose segnalazioni hanno cercato di sensibilizzare le autorità sul problema, ma senza ottenere risultati concreti.

La mancanza di illuminazione non solo compromette la sicurezza nelle ore notturne, ma aumenta anche il rischio di incidenti. In una zona che, come molte altre, necessita di un’adeguata illuminazione per garantire la tranquillità dei residenti e dei passanti, questa situazione si è trasformata in un serio motivo di preoccupazione.

Nonostante i vari tentativi da parte dei cittadini per risolvere la questione, il problema persiste. I residenti ci riferiscono di aver contattato i vigili urbani, che hanno indicato la ditta incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica come punto di riferimento. Tuttavia, nonostante le segnalazioni, non si sono registrati interventi risolutivi.

La situazione è ormai diventata insostenibile per chi vive in quella zona.

I residenti sperano che, finalmente, le autorità competenti intervengano per ripristinare il servizio di illuminazione pubblica e porre fine a questo disservizio che sta compromettendo la qualità della vita e la sicurezza di chi abita e transita in quella zona.

Un appello viene rivolto quindi a chi di competenza affinché intervenga al più presto, restituendo così sicurezza e comfort alla comunità locale.

La speranza è che questa segnalazione possa spingere le autorità a prendere provvedimenti urgenti, risolvendo finalmente un problema che, purtroppo, continua a persistere senza soluzioni concrete da mesi.