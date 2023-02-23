LO SPETTACOLO DI LUNA, GIOVE E VENERE SUL CIELO DI PATERNO'

La Luna danza con Giove e Venere. La meravigliosa congiunzione astrale è ben visibile, come ieri, anche questa sera da Paternò.Basta alzare gli occhi al cielo per ammirare Venere Giove e la Luna dispo...

La Luna danza con Giove e Venere.

La meravigliosa congiunzione astrale è ben visibile, come ieri, anche questa sera da Paternò.

Basta alzare gli occhi al cielo per ammirare Venere Giove e la Luna disposti uno vicino all’altro pronti a regalare uno spettacolo affascinante.

I tre corpi celesti sono pressoché allineati in verticale con Giove in alto, la luna e Venere nella posizione più bassa. Visibile anche ad occhio nudo soprattutto grazie ad un cielo privo di nuvole, in tanti ad immortalare l’evento e a condividerlo sui social.

Il valzer celeste tra il gigante gassoso Giove e il pianeta dell'amore Venere ha aperto le danze ad altri fenomeni astrologici che si verificheranno sempre nel mese di febbraio.

Per domenica è previsto l’incontro tra la Luna e le Pleiadi mentre Luna e Marte, potrebbero essere visibili nei giorni di lunedì e martedì.