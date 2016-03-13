Lo sport a servizio dello studio
L’iniziativa dei ragazzi del Liceo Scientifico ieri al Palazzetto dello Sport per finanziare il progetto “Student Lab”
Un momento di spensieratezza, certo. Ma con l’obiettivo di autofinanziare un progetto sul quale gli studenti credono molto.
“Abbiamo voluto fortemente questa giornata - spiega Salvatore Nicolas Tocra, responsabile delle pubbliche relazioni della Consulta giovanile provinciale degli studenti -. Un appuntamento, per noi ragazzi del Liceo Scientifico, che serve per finanziare “Student Lab” che è un laboratorio di ricerca e di informazione per accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro. Vogliamo muoverci ed essere attivi.
Abbiamo svolto tornei di basket, calcio a 5 e pallavolo: abbiamo coinvolto tutti, dai ragazzi del biennio a quelli del triennio. Abbiamo collaborato con l’associazione #Paternò e credo che sarebbe bello poterla ripetere”.
E, dunque, quella della Giornata dello Sport è stata solo la prima di una lunga serie di iniziative: “Vi sono diversi gruppi di “Student Lab”: ognuno porta le proprie idee, i propri progetti. Vogliamo lanciare prodotti nuovi che possano farci misurare con il mondo del lavoro”.