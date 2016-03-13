Lo sport a servizio dello studio

L’iniziativa dei ragazzi del Liceo Scientifico ieri al Palazzetto dello Sport per finanziare il progetto “Student Lab”

IMG-20160313-WA0001

Un momento di spensieratezza, certo. Ma con l’obiettivo di autofinanziare un progetto sul quale gli studenti credono molto.

“Abbiamo voluto fortemente questa giornata - spiega Salvatore Nicolas Tocra, responsabile delle pubbliche relazioni della Consulta giovanile provinciale degli studenti -. Un appuntamento, per noi ragazzi del Liceo Scientifico, che serve per finanziare “Student Lab” che è un laboratorio di ricerca e di informazione per accompagnare i ragazzi nel mondo del lavoro. Vogliamo muoverci ed essere attivi.

Abbiamo svolto tornei di basket, calcio a 5 e pallavolo: abbiamo coinvolto tutti, dai ragazzi del biennio a quelli del triennio. Abbiamo collaborato con l’associazione #Paternò e credo che sarebbe bello poterla ripetere”.

E, dunque, quella della Giornata dello Sport è stata solo la prima di una lunga serie di iniziative: “Vi sono diversi gruppi di “Student Lab”: ognuno porta le proprie idee, i propri progetti. Vogliamo lanciare prodotti nuovi che possano farci misurare con il mondo del lavoro”.