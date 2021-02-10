LO STUDIO DEGLI ESPERTI USA: "DUE MASCHERINE MEGLIO DI UNA CONTRO IL CORONAVIRUS"

Due mascherine sono meglio di una, contro il coronavirus. Indossarne una di stoffa sopra quella chirurgica blocca fino al 95% delle particelle che potrebbero essere inalate. Questa la conclusione a cu...

Due mascherine sono meglio di una, contro il coronavirus. Indossarne una di stoffa sopra quella chirurgica blocca fino al 95% delle particelle che potrebbero essere inalate. Questa la conclusione a cui è giunto uno studio del Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, reso pubblico oggi.

L'esperimento è stato condotto con l'utilizzo di due teste artificiali posizionate a meno di due metri di distanza l'una dall'altra: alla fine del test è stato rilevato il numero delle particelle che sono state trasferite da una all'altra, per inalazione.

I ricercatori hanno scoperto che indossare una maschera - chirurgica o di stoffa - ne bloccava circa il 40%. Quando una maschera di stoffa veniva indossata sopra una maschera chirurgica, circa l'80%

"Quando entrambe le teste avevano la doppia mascherina la percentuale è salita a più del 95%", ha detto il dottor John Brooks, studioso del Cdc. “La prima sfida consiste nel far indossare le mascherine a quante più persone possibile", ha aggiunto.