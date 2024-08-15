L’OMS DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA INTERNAZIONALE PER IL VAIOLO DELLE SCIMMIE

L'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) in seguito all'aumento dei casi di mpox (il vaiolo delle scimmie) in Africa.A dare l'annunc...

L'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria internazionale (Pheic) in seguito all'aumento dei casi di mpox (il vaiolo delle scimmie) in Africa.

A dare l'annuncio è stato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Oggi il comitato di emergenza si è incontrato e mi ha informato che la situazione costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Ho accettato questo consiglio", ha detto.

"Una risposta internazionale coordinata è essenziale per fermare queste epidemie e salvare vite umane", ha detto nella conferenza stampa Ghebreyesus.

"Il rilevamento e la rapida diffusione di un nuovo clade [ceppo, n.d.r..] di mpox nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, il suo rilevamento nei Paesi vicini che non avevano precedentemente segnalato la malattia, e il rischio di un'ulteriore diffusione in Africa e oltre sono molto preoccupanti", ha detto Tedros.

A questo, ha aggiunto, si sommano "altre epidemie di altri cladi di vaiolo in altre parti dell'Africa".