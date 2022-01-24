L'OMS: DOPO L'ONDATA DI OMICRON LA PANDEMIA POTREBBE FINIRE IN EUROPA
E' "plausibile" che con Omicron l'Europa "si stia avviando alla fine della pandemia".
Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge.
Secondo la sua analisi Omicron, che potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo, ha avviato una nuova fase della pandemia di Covid-19 nella regione che potrebbe concludersi con la sua fine.
Scontri alla manifestazione contro le restrizioni Covid a Bruxelles. I dimostranti hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno reagito utilizzando gas lacrimogeni e idranti nell'area del Parco del Cinquantenario, nei pressi delle istituzioni Ue. Lo riferisce Le Soir, secondo cui in piazza sono scese 50mila persone. Si riportano danni a veicoli ed edifici.