L'OMS: DOPO L'ONDATA DI OMICRON LA PANDEMIA POTREBBE FINIRE IN EUROPA

E' "plausibile" che con Omicron l'Europa "si stia avviando alla fine della pandemia".Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa Hans Kluge.Secondo la sua analisi Omicron, che potrebbe contagiare il 60%...

A cura di Redazione 24 gennaio 2022 16:48

