LONDRA, CADAVERE CADE DA AEREO IN ATTERRAGGIO IN UN GIARDINO IN PERIFERIA

Il cadavere di un uomo è caduto da un aereo della Kenya Airways in un giardino di Londra.

Lo riportano i media inglesi: «Il corpo di un sospetto clandestino è finito nel giardino di una casa a Clapham, a Lambeth, nel sud di Londra».

La polizia e la compagnia aerea avrebbero confermato i fatti.

Il volo di linea collegava Nairobi, Kenya, a Londra Heathrow.

Nove ore di volo prima dell'atterraggio di domenica nella capitale inglese.

Qui era diretto il clandestino che si trovava all'interno dell'aereo vicino all'apertura del carrello di atterraggio, morto molto probabilmente di freddo.

Proprio all'apertura di quest'ultimo il cadavere dell'uomo sarebbe precipitato a terra, risucchiato dal vortice d'aria. Nell'aereo è stata ritrovata una borsa, dell'acqua e del cibo.