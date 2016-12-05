L'ordine degli Architetti a sostegno del liceo "De Sanctis"

La nota del presidente Giuseppe Scannella dopo l'iniziativa di studenti e docenti raccontatavi dalle colonne del nostro giornale

"La città, narrazione e rappresentazione dello spazio urbano attraverso la lettura delle stratificazioni culturali e sociali": questo il titolo del progetto che il Dipartimento di Arte e Territorio (Dart) del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "Francesco De Sanctis" di Paternò sta attuando in questi giorni sotto la guida degli architetti Monica Corsaro, Francesco Finocchiaro, Mario Gelardi e Maria Grazia Puglisi. «Siamo convinti che questo approccio metodologico promuova la cultura della cittadinanza, che non può prescindere dalla conoscenza dell'architettura, della storia della città e dell'arte», commenta in merito il presidente dell'Ordine degli Architetti di Catania Giuseppe Scannella, che vuole sottolineare la valenza educativa dell'iniziativa: «La bellezza e la sua espressione trovano un terreno fertile in una società che è formata per riconoscerla, e questo è il compito della scuola che, come affermano i docenti del De Sanctis, è incubatrice di conoscenza e felicità. Paternò – prosegue Scannella - che in questi giorni vive la festa della Patrona Santa Barbara, protettrice anche degli Architetti, sta sviluppando e sperimentando, attraverso i docenti-architetti del Dart, un programma di ricerca con gli studenti che seguiamo con attenzione e in questo senso siamo disponibili a dare un fattivo contributo anche in raccordo con le associazioni del territorio per la valorizzazione dell'architettura di qualità».