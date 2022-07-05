L’OSPEDALE DI PATERNO' VERSO LA CHIUSURA, NOTA DEL CIRCOLO PD

Dopo avere per tanto tempo coperto con pannicelli caldi la drammatica situazione in cui versa l’ospedale di Paternò, dopo la recentissima campagna elettorale che ha visto il nostro nosocomio solo come...

Dopo avere per tanto tempo coperto con pannicelli caldi la drammatica situazione in cui versa l’ospedale di Paternò, dopo la recentissima campagna elettorale che ha visto il nostro nosocomio solo come un serbatoio di voti da cui attingere ed al quale di fatto hanno attinto a man bassa, ora non potendo più nascondere la dura realtà vengono chiamati a raccolta tutti al capezzale della morente struttura . Abbiamo il sospetto che fino ad oggi i diritti sacrosanti alla salute siano stati scambiati come elargizioni ma che ora, con la paventata chiusura totale di altri reparti , non sarà possibile più nemmeno questo !

Pare infatti che è a forte rischio la chiusura nell’immediato dell’area chirurgica e il pronto soccorso ! Chiaramente c’è bisogno di personale medico ed infermieristico ma questo non è un compito che attiene totalmente alla Regione Sicilia ? Perché il Presidente, l’Assessore competente, l’ASP Catania non convogliano sull’ospedale di Paternò il Personale necessario ? Perché per Paternò non vengono banditi i concorsi per i posti di pianta organica vacanti ?

L’anno scorso, proprio in estate , Noi del PD ed i 5stelle, abbiamo messo sotto i riflettori la drammatica situazione del pronto soccorso e siamo stati additati come se facessimo passerella politica.

Si, Noi facciamo politica per risolvere i problemi dei cittadini !

Chiediamo al Sindaco ed a tutti gli attori che possono intervenire per risolvere la situazione di farlo a prescindere dal colore politico , dobbiamo tutelare il Nostro ospedale affinché continui ad essere presidio di sanità importante per Paternò e per tutto il circondario .

Oggi eravamo presenti assieme al Nostro Segretario Regionale e Parlamentare Anthony Barbagallo non per piantare il coltello nella piaga (ci sarebbe stato facile essendo alla opposizione sia a livello regionale che locale ) ma per sollecitare interventi risolutivi e non alchimie temporanee che non risolvono i problemi .

Il PD è in prima linea per la difesa della salute pubblica e per l’efficienza dei servizi e siamo pronti a fare la nostra parte per evitare la chiusura dell’ospedale . Per i medici del pronto soccorso, così come avviene in altre Regioni, bisogna dare i giusti incentivi affinché vengano attratti verso una specializzazione molto particolare .

E poi crediamo che sia arrivato il momento di allargare le maglie per l’accesso allo studio delle professioni mediche affinché non ci si venga a trovare nel prossimo futuro all’interno di un’altra casta .