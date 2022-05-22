LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, CAMBIA IL MECCANISMO E ARRIVANO I PREMI ISTANTANEI: ECCO COME FUNZIONA

Una lotteria degli scontrini più accattivante e semplice, che permetta di conoscere subito se si è vincitori. Il governo ha deciso di cambiare la versione attuale che si è rivelata un flop. Quella nuo...

Una lotteria degli scontrini più accattivante e semplice, che permetta di conoscere subito se si è vincitori. Il governo ha deciso di cambiare la versione attuale che si è rivelata un flop. Quella nuova, già concordata, verrà inserita, come fanno sapere dal Mef, nel primo provvedimento legislativo utile, molto probabilmente nel dl semplificazione.

La nuova lotteria degli scontrini sarà molto simile all’attuale “Gratta e Vinci”, quindi un concorso istantaneo. Il cambio, che la allontanerà dalle lotterie tradizionali con le estrazioni, lo si ritiene necessario perché non ha raggiunto l’obiettivo di fondo cioè quello di contrastare l’evasione spingendo i commercianti a installare i pos ed emettere le ricevute fiscali.

Con la nuova lotteria degli scontrini, resterà sempre obbligatorio registrarsi, tramite il proprio codice fiscale, presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. Si otterrà così un proprio codice che bisognerà presentare alla cassa al momento degli acquisti.

La lotteria degli scontrini non ha avuto un gran successo, basti pensare che, secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, solo a marzo del 2021 (quando è entrata in vigore) gli scontrini mensili associati alla lotteria avevano sfiorato il picco massimo di 25mila unità, successivamente c’è stata una costante contrazione. Lo scorso autunno il numero mensile è sceso poco sopra le 5mila unità. Numeri bassi, nonostante l’ammontare di premi: è infatti previsto un super premio annuale di 1 milione di euro.