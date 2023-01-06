LOTTERIA ITALIA 2022, SICILIA: VENDITE IN CALO DEL 7,8%, A CATANIA STACCATI OLTRE 68MILA BIGLIETTI

Dati in calo per la Lotteria Italia 2022 in Sicilia: il totale dell'edizione 2022 è stato di 304.600 tagliandi, il 7,8% in meno rispetto al 2021. A livello provinciale il primato va ancora una volta a...

A livello provinciale il primato va ancora una volta alla provincia di Palermo, con 92.400 biglietti (-9,4%); Catania segue con un totale di 68.620 (-6,3%), e sul podio finisce anche Messina, a 41.100 (-12,6%). Quarto posto per Trapani (24.740, -4,6%), poi Agrigento (21.280, -3,6%) e Siracusa (18.100, -16,5%). In calo anche il dato relativo a Ragusa che chiude con 15.100 biglietti e un -3,7%, in controtendenza Enna, stabile con 11.800 (+0,7%) e Caltanissetta con 11.460 tagliandi e un incremento del 2,9%.

Resiste il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.