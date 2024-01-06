LOTTERIA ITALIA 2023, SICILIA: VENDITE IN AUMENTO IN TUTTA L’ISOLA, RAGGIUNTA QUOTA 348.820 BIGLIETTI (+14,5%)

Si chiude con un bilancio molto positivo la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2023 in Sicilia. E’ stato raggiunto il totale di 348.820 i biglietti, per una crescita del 14,5% rispetto alla p...

Si chiude con un bilancio molto positivo la vendita dei biglietti della Lotteria Italia 2023 in Sicilia. E’ stato raggiunto il totale di 348.820 i biglietti, per una crescita del 14,5% rispetto alla passata edizione, quando ne furono acquistati 304.600. L’impennata delle vendite, rileva agipronews, caratterizza tutte le province, a conferma del grande successo della Lotteria nell’isola.

Palermo si classifica al primo posto con 110.300 tagliandi (+19,4%), davanti a Catania, che chiude a quota 77.100 biglietti (+12,4%); terzo gradino del podio per Messina con 45.300 (+10,2%). Seguono, ravvicinate per numeri, Trapani (27.140, +9,7%), Agrigento (23.400, +10%) e Siracusa (22.200, +22,7%). In positivo del 5,7% anche le vendite di Ragusa, pari a 15.960 tagliandi, mentre ad Enna l’incremento tocca addirittura il 34,9%: da 11.800 a 15.920. Chiude il quadro Caltanissetta, che con 11.500 segna un aumento dello 0,3%.

I numeri confermano il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha accomunato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

A livello nazionale sono oltre 6,7 milioni i biglietti venduti, un dato in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6 milioni di tagliandi.