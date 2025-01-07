LOTTERIA ITALIA 2024-2025: ECCO I BIGLIETTI VINCENTI IN SICILIA
Il giorno dell'Epifania, come da tradizione, è stato anche il giorno della partecipata Lotteria Italia, con più di 8 milioni e mezzo di tagliandi venduti. I premi di prima categoria sono stati annunciati durante la trasmissione televisiva "Affari tuoi" su Rai1, in una puntata speciale condotta da Stefano De Martino (oltre che sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).
I numeri di serie dei tagliandi di prima, seconda e terza categoria
Biglietti vincenti Lotteria Italia 2024 2025
I premi del concorso, unica lotteria nazionale in Italia, vanno dai 5 milioni di euro del primo ai 20mila euro pagati dai duecento tagliandi di quarta categoria. In mezzo, i grossi premi da 2,5 milioni, da 2 milioni, da 1,5 milione e da 1 milione, della prima categoria; i venticinque tagliandi da 100mila euro della seconda categoria e i cinquanta biglietti da 50mila euro della terza categoria.
Lotteria Italia 2024 2025: biglietti vincenti di prima categoria
Il premio da 5 milioni di euro è stato venduto presso Autogrill Somaglia Ovest in provincia di Lodi. Quello da 2,5 milioni è stato comprato da qualcuno a Pesaro presso il Tabacchi di Marcello Bucci in piazza Giovanni Lazzarini, 8. Il terzo premio da 2 milioni è stato venduto dalla pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. Il biglietto della quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stato acquistato nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Infine, anche il biglietto che ha generato 1 milione di euro è stato venduto in un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest sull'Autostrada A4, a Dolo, in provincia di Venezia.
Ecco nel dettaglio il numero di serie dei biglietti della PRIMA CATEGORIA e il comune di vendita.
- Primo premio da 5 milioni di euro: T173756 venduto a Somaglia (Lodi)
- Secondo premio da 2,5 milioni di euro: T378442 venduto a Pesaro
- Terzo premio da 2 milioni di euro: G330068 venduto a Palermo
- Quarto premio da 1,5 milione di euro: G173817 venduto a Torino
- Quinto premio da 1 milione di euro: S185025, venduto a Dolo (Venezia)
Lotteria Italia 2024 2025: biglietti vincenti di seconda categoria
I tagliandi di SECONDA CATEGORIA sono venticinque, da 100mila euro ciascuno. . Eccoli, con il numero di serie e il luogo in cui sono stati venduti:
- S 030585 DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB)
- C 439458 AVELLINO (AV)
- M 217442 MASSAFRA (TA)
- D 138065 FOLIGNO (PG)
- M 442388 BELLUNO (BL)
- Q 330398 FOGGIA (FG)
- L 320913 ISPICA (RG)
- D 052288 DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI)
- I 265285 ROMA (RM)
- B 431066 SPINEA (VE)
- B 475642 OMEGNA (VB)
- I 479949 MONTEPULCIANO (SI)
- I 336915 IVREA (TO)
- E 322777 BORGOSESIA (VC)
- I 336889 VALMADRERA (LC)
- Q 311109 VIDIGULFO (PV)
- O 115657 CERVIA (RA)
- I 459455 SORRENTO (NA)
- N 336716 RAPOLANO TERME (SI)
- B 357353 MILANO (MI)
- F 174624 SOLAROLO (BO)
- M 051648 DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT)
- I 319235 ROMA (RM)
- D 381854 LASTRA A SIGNA (FI)
- I 050919 DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM)
Lotteria Italia 2024 2025: biglietti vincenti di terza categoria
Aumentano i tagliandi ma si abbassa il premio. Ecco allora i cinquanta premi da 50mila euro ciascuno della TERZA CATEGORIA Qui sono cinque quelli acquistati a Milano o nel Milanese.
- A 151684 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
- C 044674 DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR)
- T 196683 MILANO (MI)
- D 474835 CATANIA (CT)
- AA 244340 RIVENDITORE ONLINE
- P 166756 CIGOGNOLA (PV)
- S 224728 MILANO (MI)
- R 480926 MONTERONI D ARBIA (SI)
- S 182139 MONFALCONE (GO)
- T 150085 ORTA DI ATELLA (CE)
- D 119183 BOLOGNA (BO)
- A 467555 MODENA (MO)
- L 086138 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 225972 AREZZO (AR)
- M 114512 SETTIMO TORINESE (TO)
- E 416029 MILANO (MI)
- A 130487 DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR)
- L 012086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)
- M 325035 TERLIZZI (BA)
- G 115853 ROMA (RM)
- B 044418 DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR)
- D 400957 GALLICANO NEL LAZIO (RM)
- L 317618 RIMINI (RN)
- S 168154 NAPOLI (NA)
- N 107783 BENTIVOGLIO (BO)
- T 111407 GIUSSANO (MB)
- M 331007 PALERMO (PA)
- O 204982 MANTOVA (MN)
- M 334431 CASALECCHIO DI RENO (BO)
- AA 332493 RIVENDITORE ONLINE
- R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)
- I 309460 MILANO (MI)
- B 489578 LECCO (LC)
- Q 144614 OSIO SOPRA (BG)
- C 429417 QUARTO (NA)
- I 045735 ODERZO (TV)
- F 422767 FIRENZE (FI)
- A 153253 DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
- L 428347 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
- E 032176 DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT)
- M 325384 SCAFATI (SA)
- E 290218 IMOLA (BO)
- M 308922 PERUGIA (PG)
- S 216034 ANAGNI (FR)
- N 221932 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
- D 192247 BARILE (PZ)
- T 151126 MILLESIMO (SV)
- C 375767 POMPEI (NA)
- P 319570 MORI (TN)
- A 472983 FUCECCHIO (FI)
Lotteria Italia 2024 2025: biglietti vincenti di quarta categoria
Duecento biglietti da 20mila euro ciascuno nella quarta categoria: ben diciotto di questi sono stati acquistati tra Milano e la Città Metropolitana. Ecco l'elenco dei tagliandi con i numeri di serie e il luogo in cui sono stati venduti
- P 393145 CORIGLIANO ROSSANO (CS)
- B 341438 GENOVA (GE)
- R 385148 PIETRAVAIRANO (CE)
- N 467188 GENOVA (GE)
- D 206837 SOAVE (VR)
- T 064967 PIEVE SANTO STEFANO (AR)
- Q 300683 TORRE DEL GRECO (NA)
- B 023643 DISTRIBUTORE LOCALE VECCHIANO (PI)
- N 352312 ROMA (RM)
- A 225423 SASSARI (SS)
- I 007690 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- C 120643 CRISPANO (NA)
- F 105193 ALLUMIERE (RM)
- I 117108 GALATINA (LE)
- B 429461 FIRENZE (FI)
- T 194134 CIVITELLA D'AGLIANO (VT)
- A 187499 DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE)
- I 424436 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
- N 164641 VAREDO (MB)
- T 478774 TORINO (TO)
- M 355049 TORINO (TO)
- L 439043 RICCIONE (RN)
- G 178758 BASTIA UMBRA (PG)
- I 163257 ORVIETO (TR)
- E 444488 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
- T 221203 DESIO (MB)
- M 222526 FERRARA (FE)
- S 456187 VASTO (CH)
- O 039680 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- G 042116 CATANIA (CT)
- A 205419 TEANO (CE)
- D 459766 MILANO (MI)
- Q 017327 DISTRIBUTORE LOCALE FABRO (TR)
- B 028105 DISTRIBUTORE LOCALE POLIGNANO A MARE (BA)
- F 171310 NOVARA (NO)
- R 427000 VALMONTONE (RM)
- Q 304862 ROMA (RM)
- E 176146 VIBO VALENTIA (VV)
- O 404522 PALESTRINA (RM)
- R 213333 ODERZO (TV)
- I 114969 SCISCIANO (NA)
- F 145263 NOCERA UMBRA (PG)
- N 380966 BOLOGNA (BO)
- C 159069 RIMINI (RN)
- AA 146053 RIVENDITORE ONLINE
- E 274925 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
- G 201898 TERNI (TR)
- G 282916 SIRACUSA (SR)
- I 264286 LAVELLO (PZ)
- O 460171 CIRIÈ (TO)
- T 150563 TAORMINA (ME)
- T 218243 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
- S 346327 CESENATICO (FC)
- P 191303 SALA CONSILINA (SA)
- L 244752 CAMPI BISENZIO (FI)
- P 279098 MERANO (BZ)
- E 473454 NUMANA (AN)
- I 394717 CORMANO (MI)
- E 464891 CASTELFORTE (LT)
- R 124888 MILAZZO (ME)
- T 336904 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
- R 211535 ROMA (RM)
- D 223036 ROMA (RM)
- O 244511 CIVITAVECCHIA (RM)
- U 195814 BAGNOLO CREMASCO (CR)
- D 011121 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 376119 MILANO (MI)
- P 203433 MASSA (MS)
- C 121414 PIOMBINO (LI)
- R 012826 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 296645 SAN VITTORE OLONA (MI)
- T 293112 MILANO (MI)
- P 029328 DISTRIBUTORE LOCALE CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
- Q 290327 CESENA (FC)
- I 408441 DOLO (VE)
- M 288367 CATANIA (CT)
- C 457303 ROMA (RM)
- B 015936 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- O 334326 COMACCHIO (FE)
- A 099000 ALTOFONTE (PA)
- Q 268826 SIMAXIS (OR)
- I 159032 ANAGNI (FR)
- O 325399 GIOVE (TR)
- A 175078 DISTRIBUTORE LOCALE MISANO ADRIATICO (RN)
- R 371110 OLEGGIO (NO)
- G 135911 MILANO (MI)
- A 107166 DISTRIBUTORE LOCALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
- Q 491433 PALERMO (PA)
- L 245768 VIGEVANO (PV)
- D 451539 BARLETTA (BT)
- D 447435 ZOLA PREDOSA (BO)
- O 091106 DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI)
- N 151682 AFFI (VR)
- M 246170 CASTROCIELO (FR)
- O 026883 DISTRIBUTORE LOCALE GONARS (UD)
- R 007176 DISTRIBUTORE LOCALE CASTEL RITALDI (PG)
- A 236045 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
- N 079072 DISTRIBUTORE LOCALE AVELLINO (AV)
- O 283380 PONTE NELLE ALPI (BL)
- A 252754 MILANO (MI)
- Q 401091 LUCCA (LU)
- O 389452 BOTTICINO (BS)
- B 416543 BARLETTA (BT)
- I 072524 GENOVA (GE)
- M 272767 VITERBO (VT)
- O 443024 PADOVA (PD)
- T 342085 ROMA (RM)
- S 292840 VITERBO (VT)
- A 121181 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
- A 038275 CASTIGLIONE OLONA (VA)
- D 463722 COMACCHIO (FE)
- P 450622 MODENA (MO)
- M 491435 LICATA (AG)
- Q 004168 DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
- AA 236741 RIVENDITORE ONLINE
- C 423571 CASORIA (NA)
- E 320015 ANAGNI (FR)
- L 297051 LEVICO TERME (TN)
- G 029002 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- E 463331 TARANTO (TA)
- F 447517 CURTI (CE)
- A 367279 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
- L 258958 CIGLIANO (VC)
- AA 032180 RIVENDITORE ONLINE
- Q 410348 ALVITO (FR)
- R 035753 SEGRATE (MI)
- I 485883 VENEZIA (VE)
- O 423504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
- S 293307 FAGAGNA (UD)
- D 120946 BARI (BA)
- L 176197 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
- B 331751 TORRICELLA VERZATE (PV)
- F 220576 GENOVA (GE)
- A 320999 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
- B 212865 ROMA (RM)
- U 001334 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- P 185330 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
- L 278239 LUCIGNANO (AR)
- B 388039 CALVI DELL UMBRIA (TR)
- G 348990 TERNI (TR)
- G 284386 GUBBIO (PG)
- G 151078 RONDISSONE (TO)
- P 417991 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
- N 311733 FARA IN SABINA (RI)
- S 375763 ROMA (RM)
- O 001710 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- D 351692 CASARANO (LE)
- Q 184491 MAGLIANO SABINA (RI)
- I 272354 RONCOFERRARO (MN)
- AA 073175 RIVENDITORE ONLINE
- P 245541 ENNA (EN)
- S 238989 ROMA (RM)
- L 140779 BERTINORO (FC)
- S 457686 BELLARIA IGEA MARINA (RN)
- A 174717 DISTRIBUTORE LOCALE SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- F 477408 NAPOLI (NA)
- C 132181 CEGLIE MESSAPICA (BR)
- D 423728 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
- I 030159 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- AA 257217 RIVENDITORE ONLINE
- AA 015256 RIVENDITORE ONLINE
- D 242142 MILANO (MI)
- I 077915 PADOVA (PD)
- R 481432 NAPOLI (NA)
- O 254771 BOLLATE (MI)
- M 067730 AREZZO (AR)
- R 393889 ROVERETO (TN)
- E 138615 COLOGNO MONZESE (MI)
- I 235690 CEGLIE MESSAPICA (BR)
- M 499231 MILANO (MI)
- M 290067 ROMA (RM)
- D 098128 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- E 467515 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
- D 031215 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 320295 OSTRA (AN)
- L 341801 MESSINA (ME)
- L 207062 CANZANO (TE)
- G 071881 DISTRIBUTORE LOCALE PRATO (PO)
- Q 157168 BENTIVOGLIO (BO)
- Q 329950 MONTICHIARI (BS)
- I 347822 PESCARA (PE)
- A 270577 MOGGIO UDINESE (UD)
- Q 127256 MILANO (MI)
- E 293493 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
- D 311610 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
- O 320541 BOLOGNA (BO)
- Q 203226 CUNEO (CN)
- F 494756 ROMA (RM)
- I 468851 SAN MINIATO (PI)
- I 157977 VILLARBOIT (VC)
- B 189342 MESAGNE (BR)
- Q 044926 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- N 445610 SALA CONSILINA (SA)
- G 394402 BUSSOLENO (TO)
- M 479982 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
- N 342401 TORINO (TO)
- M 041952 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- T 404382 ROMA (RM)
- Q 270923 BAGHERIA (PA)
- P 007303 DISTRIBUTORE LOCALE MONDOLFO (PU)
Come e dove ritirare i premi della Lotteria Italia
Se siete tra gli acquirenti di uno dei tagliandi negli elenchi appena pubblicati, allora è bene che sappiate che avete sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per chiedere il vostro denaro. Sono esattamente 180 giorni di tempo per incassare le somme vinte: denaro al quale non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo.
Il premio, come riporta Agipronews, va riscosso presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).
Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.
In caso di vincite non reclamate, la gestione delle stesse spetta all'erario, l'amministrazione finanziaria nazionale. Se non riscosse, dunque, le vincite vengono rimesse in circolo dallo Stato.