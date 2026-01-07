95047

Lotteria Italia 2025: ecco i biglietti vincenti in Sicilia

07 gennaio 2026 08:35
News
Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia.

Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni.

l secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, pari a 2 milioni di euro, è andato al tagliando serie L 430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024.

La Lotteria Italia 2025 ha premiato anche la Sicilia, con diversi biglietti vincenti distribuiti tra le province dell’Isola.

🎉 Biglietti vincenti in Sicilia

Premi da 50.000 euro

  • Marsala (TP) – serie R 435513

Premi da 20.000 euro

  • Sant’Agata di Militello (ME) – serie V 421930
  • Palermo (PA) – serie O 107429
  • Palermo (PA) – serie I 357941
  • Licata (AG) – serie D 439450
  • Gioiosa Marea (ME) – serie F 038719
  • Tarsia (CS)[Calabria – esclusa se vuoi solo Sicilia]
  • Taormina (ME) – serie C 433551
  • Messina (ME) – serie U 404738
  • Milazzo (ME) – serie M 003082
  • Catania (CT) – serie S 212037
  • Siracusa (SR) – serie I 302163
  • Prizzi (PA) – serie U 077847
  • Partinico (PA) – serie C 274898
  • Catania (CT) – serie B 221743

