Lotteria Italia 2025: ecco i biglietti vincenti in Sicilia
Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia.
Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni.
l secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, pari a 2 milioni di euro, è andato al tagliando serie L 430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024.
La Lotteria Italia 2025 ha premiato anche la Sicilia, con diversi biglietti vincenti distribuiti tra le province dell’Isola.
🎉 Biglietti vincenti in Sicilia
Premi da 50.000 euro
- Marsala (TP) – serie R 435513
Premi da 20.000 euro
- Sant’Agata di Militello (ME) – serie V 421930
- Palermo (PA) – serie O 107429
- Palermo (PA) – serie I 357941
- Licata (AG) – serie D 439450
- Gioiosa Marea (ME) – serie F 038719
- Tarsia (CS)
- Taormina (ME) – serie C 433551
- Messina (ME) – serie U 404738
- Milazzo (ME) – serie M 003082
- Catania (CT) – serie S 212037
- Siracusa (SR) – serie I 302163
- Prizzi (PA) – serie U 077847
- Partinico (PA) – serie C 274898
- Catania (CT) – serie B 221743