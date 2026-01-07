Lotteria Italia 2025: ecco i biglietti vincenti in Sicilia

Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia.Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massim...

Roma torna a festeggiare la Lotteria Italia.

Il primo premio dell’edizione 2025, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni.

l secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto serie E 334755, venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, pari a 2 milioni di euro, è andato al tagliando serie L 430243, acquistato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato centrato a Jerzu, in provincia di Nuoro, con il biglietto serie D 019458, mentre il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024.

La Lotteria Italia 2025 ha premiato anche la Sicilia, con diversi biglietti vincenti distribuiti tra le province dell’Isola.

🎉 Biglietti vincenti in Sicilia

Premi da 50.000 euro

Marsala (TP) – serie R 435513

Premi da 20.000 euro

Sant’Agata di Militello (ME) – serie V 421930

– serie V 421930 Palermo (PA) – serie O 107429

– serie O 107429 Palermo (PA) – serie I 357941

– serie I 357941 Licata (AG) – serie D 439450

– serie D 439450 Gioiosa Marea (ME) – serie F 038719

– serie F 038719

– [Calabria – esclusa se vuoi solo Sicilia] Taormina (ME) – serie C 433551

– serie C 433551 Messina (ME) – serie U 404738

– serie U 404738 Milazzo (ME) – serie M 003082

– serie M 003082 Catania (CT) – serie S 212037

– serie S 212037 Siracusa (SR) – serie I 302163

– serie I 302163 Prizzi (PA) – serie U 077847

– serie U 077847 Partinico (PA) – serie C 274898

– serie C 274898 Catania (CT) – serie B 221743