LOTTERIA SCONTRINI: ESTRATTI I PRIMI 10 VINCITORI. ECCO L'ELENCO DEI CODICI DA 100MILA EURO CIASCUNO

Si è svolta alla ore 13 di giovedì 11 marzo la prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, che ha messo in palio dieci premi da 100 mila euro per gli acquirenti e altrettanti da 20 mila e...

A cura di Redazione 11 marzo 2021 18:35

