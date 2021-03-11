LOTTERIA SCONTRINI: ESTRATTI I PRIMI 10 VINCITORI. ECCO L'ELENCO DEI CODICI DA 100MILA EURO CIASCUNO
Si è svolta alla ore 13 di giovedì 11 marzo la prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, che ha messo in palio dieci premi da 100 mila euro per gli acquirenti e altrettanti da 20 mila e...
Si è svolta alla ore 13 di giovedì 11 marzo la prima estrazione mensile della lotteria degli scontrini, che ha messo in palio dieci premi da 100 mila euro per gli acquirenti e altrettanti da 20 mila euro per gli esercenti. Variano da poco meno di 15 euro (14,59) a oltre 700 euro (719) gli scontrini vincitori della prima lotteria. Il totale del montepremi di oggi ammonta quindi a 1,2 milioni di euro. I biglietti estratti sono relativi ad acquisti effettuati il 6 febbraio (per una spesa di 66,9 euro) e il 20 febbraio (oltre al maxi scontrino da 719 euro è stato estratto anche un altro biglietto vincente da 72,82 euro).
Di seguito l’elenco dei vincitori con la data di emissione del biglietto, il codice e l’importo dello scontrino.
19 febbraio ........ 0495-0480 99MEY021285 ........... 146,77 euro
19 febbraio ........ 0517-0006 99MEY039641 ....................... 71,82 euro
6 febbraio .......... 0653-0161 53SN23032621 0160009 ........ 66,9 euro
20 febbraio ..... 0469-0138 96MEV073613 ....... 719 euro
14 febbraio ......... 0965-0082 53SNS30115564360007 ....... 14,59 euro
7 febbraio ........... 0030-0028 99IEC005684 ......... 29,3 euro
17 febbraio .............. 0814-0132 96SRT000342 03510007 ......... 21,1 euro
20 febbraio ........... 1680-0261 99MEY010023 ........... 72,82 euro
17 febbraio .............. 0884-0007 53SNS300452 11460027 ............ 67,2 euro
🔵Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ⬇️#lotteriadegliscontrini #ADMgov #sogei @Sogei_SpA pic.twitter.com/d0KLxEq2Pq
— Agenzia Dogane e Monopoli-ADM (@AdmGov) March 11, 2021