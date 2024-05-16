LOTTO, VINTI 7 MILA EURO A PATERNO’
Grande festa in Sicilia dopo l'ultimo concorso del gioco del Lotto, tenutosi ieri, 14 maggio 2024.
La regione ha brillato con una straordinaria tripletta di vincite
Da segnalare una tripletta in Sicilia: a Bronte, in provincia di Catania, vinti 7.375 euro grazie a tre ambi e un terno, seguiti dai 7 mila euro conquistati a Paternò, sempre in provincia di Catania, e dai 5.540 euro di Monreale, in provincia di Palermo.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 487 milioni di euro dall’inizio del 2024.