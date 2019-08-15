LUCA PARMITANO FA IL DEEJAY DALLO SPAZIO - IL VIDEO
Luca Parmitano è diventato il primo dj spaziale della storia.L'astronauta paternese si è collegato dalla Stazione spaziale internazionale, dove si trova dal 23 luglio scorso, con una nave da crociera...
L'astronauta paternese si è collegato dalla Stazione spaziale internazionale, dove si trova dal 23 luglio scorso, con una nave da crociera ancorata a Ibizia, da dove circa 3.000 persone hanno potuto vederlo impegnato nel mixaggio e nella trasmissione di musica elettronica.
https://www.facebook.com/345919068920512/posts/1254565451389198/
'iniziativa, di cui parla il blog dell'Esa, intende mettere in collegamento il mondo della musica con quello della ricerca spaziale.
Parmitano si è collegato anche con un altro evento simile, lo Stockholm Culture Festival, e da lì ha spiegato cosa sta facendo nello spazio e il proprio rapporto con la musica, del quale è presente una sintesi con la playlist personale presente su Spotify