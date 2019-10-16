LUCA PARMITANO OMAGGIA LA SICILIA CON UNO SCATTO DELL’ETNA IN ERUZIONE

“L’Etna in eruzione”: con questo messaggio l’astronauta Luca Parmitano pubblica su Twitter la foto del pennacchio di ceneri che sale dalla cima del vulcano.Nell’immagine l’Etna è in primo piano circon...

“L’Etna in eruzione”: con questo messaggio l’astronauta Luca Parmitano pubblica su Twitter la foto del pennacchio di ceneri che sale dalla cima del vulcano.

Nell’immagine l’Etna è in primo piano circondato da un ‘anello’ di nuvole bianche. AstroLuca ha scattato la foto mentre la Stazione Spaziale sorvolava il vulcano, la cui eruzione, nei giorni scorsi, aveva costretto a disporre la chiusura di un settore dello spazio aereo sulla Sicilia.

Non è la prima volta che l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) fotografa la sua regione, che era stata la protagonista degli scatti inviati durante i primi giorni della sua missione Beyond.

Nei giorni scorsi le intense emissioni di cenere lavica hanno costretto le autorità a chiudere un settore dell’aeroporto di Catania.