LUCA PARMITANO, RIENTRA SULLA TERRA A BORDO DELLA SOYUZ - LA DIRETTA

Luca Parmitano torna a casa. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ha salutato i colleghi ed è entrato nella navetta russa Soyuz per cominciare il suo viaggio di rientro a Terra con i co...

Luca Parmitano torna a casa. L'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), ha salutato i colleghi ed è entrato nella navetta russa Soyuz per cominciare il suo viaggio di rientro a Terra con i colleghi Alexander Skvortsov e Christina Koch. Il portello che separa la navetta dalla Stazione Spaziale è stato chiuso e a bordo sono rimasti il nuovo comandante Oleg Skripochka con i colleghi Andrew Morgan e Jessica Meir, entrambi della Nasa.

La navetta con a bordo AstroLuca si è sganciata dalla Stazione Spaziale e ha cominciato il suo viaggio di rientro a Terra. L'arrivo, nella steppa del Kazakhstan, è previsto per le 10,15, dopo che la Soyuz avrà percorso due orbite.

In una cerimonia, trasmessa dal canale televisivo della Nasa, l'astronauta ha ringraziato uno per uno i suoi colleghi d'equipaggio della Expedition 61 per il lavoro svolto insieme e li ha invitati a essere "orgogliosi" di quanto realizzato.

Il ringraziamento di Parmitano al suo staff:

1 indimenticabile @Space_Station, 7 mesi, 8 nuovi amici, 10 passeggiate spaziali, oltre 200 esperimenti e infinite memorie. Grazie per aver fatto parte di #MissionBeyond. Ci vediamo presto sulla #Terra. pic.twitter.com/A21kSuDGG6 — Luca Parmitano (@astro_luca) 5 febbraio 2020

Ad attenderlo c'è un'agenda fitta di impegni, che si aprirà come consueto con un periodo di quarantena. La procedura di isolamento che il grande pubblico sta imparando a conoscere in questi giorni con l'emergenza coronavirus, è in realtà una normale routine per gli astronauti di ritorno sulla Terra. "Impone procedure mediche che sono già molto restrittive, per cui non si prevedono misure addizionali" contro il virus cinese, rassicura Bernardo Patti, capo del Gruppo di esplorazione dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Quando AstroLuca uscirà dalla Soyuz, "entrerà in contatto con le persone della squadra a Terra, ma naturalmente ci si assicurerà che nessuno sia malato", spiega l'esperto.

Poi il volo fino a Colonia, dove Parmitano sarà portato al centro di riabilitazione situato vicino al centro di addestramento astronauti. "Qui sarà supportato da una squadra medica che farà gli esami di routine, la riabilitazione muscolare e dell'equilibrio". Ci vorranno alcune settimane per il recupero, "ma Luca è giovane, robusto e appare in grande forma", sottolinea Patti. Che tutto stia filando liscio lo si evince anche dai canali social di Parmitano, che tra un preparativo e l'altro continua a pubblicare foto della Terra e delle sue avventurose passeggiate spaziali per la riparazione del cacciatore di antimateria Ams-02.