LUCA PARMITANO SI E' SPOSATO CON MARTA GUIDARELLI: «SPAZIO È CIÒ CHE CI UNISCE, NON CIÒ CHE CI DISTANZIA»

L’astronauta siciliano, Luca Parmitano, convola a nozze.

A renderlo noto è lo stesso astronauta di Paternò, che ha postato nelle scorse ore una foto accanto alla sposa. “Spazio è ciò che ci unisce, non ciò che ci distanzia”. Queste le perole con cui il celebre astronauta siculo ha annunciato il suo matrimonio.

La foto postata sui social lo ritrae con un elegante abito scuro, papillon e camicia bianca, sorridente accanto a Marta Guidarelli, ritratta con velo e abito bianco.

Nel luglio del 2009 Parmitano ha conseguito un master in Ingegneria del Volo Sperimentale presso l’Istituto Superiore dell’Aeronautica e dello Spazio (Isae) di Tolosa, in Francia. È stato selezionato come astronauta Esa nel maggio dello stesso anno. Nel 2013 gli è stato riconosciuto il titolo di “Commendatore al Merito della Repubblica” dal Presidente della Repubblica Italiana.

È stato il terzo europeo e il primo italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, dando inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”.