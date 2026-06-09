Luca Parmitano torna nello spazio: il paternese scelto dalla Nasa per Artemis III.

L’astronauta di Paternò farà parte dell’equipaggio della missione Artemis III: un nuovo prestigioso incarico nel programma che prepara il ritorno dell’uomo sulla Luna.

Grande orgoglio per Paternò, per la Sicilia e per tutta l’Italia. L’astronauta Luca Parmitano è stato selezionato dalla Nasa per far parte dell’equipaggio della missione Artemis III, uno dei progetti più ambiziosi dell’esplorazione spaziale internazionale.

L’annuncio è arrivato dal Johnson Space Center di Houston, dove sono stati presentati i nomi dei quattro astronauti che prenderanno parte alla missione prevista nella seconda metà del 2027. Tra loro figura il paternese Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, che torna così protagonista in una nuova e prestigiosa missione dopo le esperienze maturate sulla Stazione Spaziale Internazionale.

La missione Artemis III rappresenta un passaggio chiave del programma Artemis, guidato dalla Nasa con il contributo di numerosi Paesi, tra cui l’Italia. L’obiettivo del programma è riportare l’uomo sulla Luna e preparare le future esplorazioni verso Marte.

In questa fase, la missione non prevede l’allunaggio diretto, ma servirà a testare in orbita terrestre le tecnologie fondamentali per le future operazioni lunari. L’equipaggio volerà a bordo dello Space Launch System e utilizzerà la capsula Orion per sperimentare le complesse manovre di rendezvous e attracco con i moduli di atterraggio sviluppati da aziende private.

Insieme a Parmitano voleranno gli astronauti statunitensi Andre Douglas, Frank Rubio e Randy Bresnik, mentre Bob Hines sarà il membro di riserva della missione.

L’Italia gioca un ruolo di primo piano nel programma Artemis grazie al contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana, che fornisce tecnologie e moduli destinati sia alla navicella Orion sia alle future attività sulla superficie lunare. Anche l’Agenzia Spaziale Europea partecipa in modo decisivo con il modulo di servizio della capsula.

Per Paternò, per la Sicilia e per l’Italia intera, la presenza di Luca Parmitano in questa missione rappresenta un nuovo motivo di orgoglio nazionale e conferma il ruolo di primo piano del Paese nell’esplorazione spaziale internazionale.