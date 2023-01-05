L’UE AUTORIZZA LA MESSA IN COMMERCIO DEI GRILLI IN POLVERE

Via libera all'immissione sul mercato Ue della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus o grillo domestico. E' quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.Nel parere scient...

Via libera all'immissione sul mercato Ue della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus o grillo domestico. E' quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nel parere scientifico chiesto dalla Commissione Ue all'Autorità per la sicurezza alimentare, l'Autorità "ha concluso che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è sicura alle condizioni e ai livelli d'uso proposti. Tale parere scientifico presenta pertanto motivazioni sufficienti per stabilire che la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, se utilizzata nel pane e nei panini multicereali, nei cracker e nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre e nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di granturco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione generale, soddisfa le condizioni per l'immissione sul mercato".

La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico), si legge nel provvedimento, "è autorizzata a essere immessa sul mercato dell'Unione Europea. La polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico) è inserita nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (Ue) 2017/2470". Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, 24 gennaio 2023, solo la società Cricket One Co. Ltd "è autorizzata a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un'autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici protetti a norma dell'articolo 3 o con il consenso di Cricket One Co. Ltd".

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è 'polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico)'. L'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico), si legge, indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti. Il nuovo alimento è costituito dalla polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus (grillo domestico) intero mediante una serie di fasi, che prevedono un periodo di digiuno di 24 ore degli insetti per consentire lo svuotamento intestinale, l'uccisione degli insetti mediante congelamento, il lavaggio, il trattamento termico, l'essiccazione, l'estrazione dell'olio (estrusione meccanica) e la macinazione.