LUIGI DI MAIO DOMANI A PATERNO', IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VISITA

Come annunciato a Roma ad inizio settimana a margine del tavolo tecnico con i sindaci siciliani dei paesi che hanno subito il sisma del 6 ottobre, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio oggi è in Sicilia per una serie di sopralluoghi nelle aree del Catanese colpite dal sisma e dalla pesante alluvione che la settimana scorsa ha messo in ginocchio intere comunità del Catanese, Siracusano ed Ennese.

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, già questa sera inizia a Tla sua visita da Termini Imerese dove, alle ore 19.30, incontra i lavoratori della Blutec fuori dallo stabilimento. Successivamente, sempre accompagnato dal vice presidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri, il Ministro incontra in forma privata i 21 operai dell’ex indotto Fiat rimasti fuori dagli ammortizzatori sociali e “riprotetti” dal decreto dignità varato dallo stesso Ministro Di Maio.

Sabato, a partire dalle ore 8.30, il vice presidente del Consiglio, accompagnato da Giancarlo Cancelleri, dall’europarlamentare Ignazio Corrao, sarà nel Catanese per il primo dei sopralluoghi delle aree terremotate del Catanese. Sopralluoghi che proseguiranno sino al tardo pomeriggio nelle aree del Calatino, Ennese e Siracusano sferzate dall’alluvione della settimana scorsa.

Questo il programma in dettaglio:

Ore 08.15 Paternò (CT);

09.15 Ragalna (CT);

Ore 09.55 Santa Maria di Licodia (CT);

10.35 Biancavilla (CT);

11.15 Adrano (CT);

12.20 Piazza Armerina (En);

13.30 Ramacca (CT);

Palagonia (CT);

15.35 Militello (CT);

16.25 Scordia (CT);

17.15 Francofonte (SR);

18.00 Carlentini (SR).

A Paternò l’incontro ufficiale con il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, avverrà presso la Chiesa di Santa Maria dell’Alto (Matrice) sulla Collina Storica a partire dalle ore 8:15.