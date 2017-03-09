Luigi Saitta è il nuovo direttore di 95047.it

Quando mi è giunta la telefonata dell'Editore Adriana Di Perna per propormi di diventare il nuovo direttore della testata, sono stato colto da una doppia emozione. Un ritorno al passato, a quando, ad...

Quando mi è giunta la telefonata dell'Editore Adriana Di Perna per propormi di diventare il nuovo direttore della testata, sono stato colto da una doppia emozione. Un ritorno al passato, a quando, adolescente, per un breve periodo sono stato al collegio di Don Orione alla Consolazione. Il ricordo di don Domenico Ripepi, e di don Bruno, è tornato nella mia mente, insieme alle partite di calcio giocate sul piazzale davanti al collegio. Tempi spensierati, di ginocchia sbucciate e di amicizie rimaste in mente con ragazzi provenienti da tante zone. Poi l'emozione di crescere professionalmente, e dirigere una testata, diventata punto di riferimento per l'intera Città di Paternò, oltre a raccogliere il testimone di un grande predecessore, di nome Anthony Distefano, che ha deciso di seguire il cuore, e di candidarsi a primo cittadino della città. A lui vanno i miei ringraziamenti, per il modo in cui ha collaborato a far nascere e crescere questo piccolo, ma importante giornale on line, ed un grosso in bocca al lupo per la sua avventura politica. Spero di continuare sulla stessa strada, e chiarire che 95047 non sarà schierato con nessuno, ma sarà al fianco dei Paternesi, di chi lavora, di chi si spende per questa città, e di chi mette il suo tempo, la sua volontà e la voglia di fare al servizio degli altri. Un appuntamento importante attende la città, quello elettorale, e noi, come sempre, cercheremo di dare giusti spazi a tutti, alle idee, ma soprattutto ai fatti reali. Concludo chiedendo la collaborazione di tutti, e ringrazio ancora l'editore Adriana Di Perna per questa opportunità di continua crescita professionale.

LUIGI SAITTA

Il Profilo del Nuovo direttore: Ho iniziato a scrivere tanti anni fa, ma solo nel 2012 ho cominciato a farlo sul serio collaborando con Livesicilia, testata on line tra le più seguite in Sicilia. Nel 2015 ho preso il tesserino di pubblicista, ed ho iniziato a collaborare con il quotidiano La Sicilia, con cui scrivo ancora seguendo vari sefttori. Nel 2015 sono stato chiamato a dirigere il quotidiano on line www.bronte118.it il più seguito nella zona di Bronte, Randazzo Maletto e Maniace, oltre ad alcuni paesi del messinese. Dal 2016 collaboro anche con Meridionews, altro giornale on line molto seguito in Sicilia. Nello stesso anno mi è stata affidata la direzione della testata di Tele Radio Ciclope, una emittente televisiva e radiofonica seguita nella zona di Bronte e dintorni. In questi anni, ho collaborato anche con varie emittenti, per dei servizi nella mia zona, anche a livello nazionale. Ora, questa nuova avventura, che spero sia l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.