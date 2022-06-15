95047

L’ULTIMO ABBRACCIO DI ELENA ALL’ASILO CON LA MADRE PRIMA DI ESSERE UCCISA – IL VIDEO

Un video dei Carabinieri di Catania mostra l’ultimo abbraccio della mamma Martina Patti con la figlia Elena Del Pozzo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’asilo, dove la mad...

15 giugno 2022 15:38
L’ULTIMO ABBRACCIO DI ELENA ALL’ASILO CON LA MADRE PRIMA DI ESSERE UCCISA – IL VIDEO -
Un video dei Carabinieri di Catania mostra l’ultimo abbraccio della mamma Martina Patti con la figlia Elena Del Pozzo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’asilo, dove la madre era andata a prendere la piccola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’avrebbe uccisa poco dopo presso la loro abitazione a Mascalucia.

La donna, Iier 14 giugno, ha confessato ai carabinieri e agli inquirenti, i quali hanno predisposto il fermo per diversi capi di accusa a suo carico: omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Il corpo della bambina di 5 anni è stato ritrovato questa stamattina e, secondo le prime perizie medico-legali, c’erano ferite da armi da punta e taglio sulla zona cervicale e intrascapolare.

La madre avrebbe ucciso la figlia «per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente».

