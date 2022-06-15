L’ULTIMO ABBRACCIO DI ELENA ALL’ASILO CON LA MADRE PRIMA DI ESSERE UCCISA – IL VIDEO

Un video dei Carabinieri di Catania mostra l’ultimo abbraccio della mamma Martina Patti con la figlia Elena Del Pozzo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’asilo, dove la mad...

Un video dei Carabinieri di Catania mostra l’ultimo abbraccio della mamma Martina Patti con la figlia Elena Del Pozzo. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell’asilo, dove la madre era andata a prendere la piccola. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’avrebbe uccisa poco dopo presso la loro abitazione a Mascalucia.

La donna, Iier 14 giugno, ha confessato ai carabinieri e agli inquirenti, i quali hanno predisposto il fermo per diversi capi di accusa a suo carico: omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Il corpo della bambina di 5 anni è stato ritrovato questa stamattina e, secondo le prime perizie medico-legali, c’erano ferite da armi da punta e taglio sulla zona cervicale e intrascapolare.

La madre avrebbe ucciso la figlia «per via di una forma di gelosia nei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente».