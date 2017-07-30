L’ULTIMO GESTO D’AMORE DEL GIOVANE DANILO, LO STUDENTE INVESTITO E UCCISO DA UN PIRATA DELLA STRADA

INVESTITO LUNEDÌ, DECEDUTO IERI: DONATI CUORE, RENI E CORNEESi sono concluse poco prima di mezzogiorno, all'ospedale Cannizzaro di Catania, le operazioni di prelievo degli organi del giovane Danilo Di...

Si sono concluse poco prima di mezzogiorno, all'ospedale Cannizzaro di Catania, le operazioni di prelievo degli organi del giovane Danilo Di Majo, deceduto ieri dopo essere stato investito lunedì sera da un’auto che non ha rispettato il semaforo pedonale sulla circonvallazione di Catania. Studente universitario di Medicina, ennese, il 25enne era stato sin da subito ricoverato in condizioni critiche nell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione, in terapia intensiva, con un profondo trauma cranico.

Pur nella immane tragedia, i familiari del giovane hanno dato il consenso al prelievo degli organi e così, nella giornata di ieri, l’équipe dell’Azienda Cannizzaro ha iniziato l’osservazione.

A conclusione della procedura, il cuore del giovane è stato destinato a Torino ed è stato prelevato da un’équipe dell’ospedale Le Molinette, mentre un rene è stato prelevato dal Policlinico di Catania e l’altro rene dall’Ismett di Palermo; le cornee sono andate alla banca degli occhi, sempre a Palermo. Iniziato alle 4 della notte, il complesso intervento è durato quasi otto ore.

Si tratta della quarta donazione di organi nel 2017 all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Intanto proseguono le ricerche per rintracciare il pirata della strada che ha travolto il 24enne ennese. Su Facebook è stato lanciato un accorato appello da parte della famiglia: "Chi ha commesso questo crimine si assumesse le proprie responsabilità presentando alle forze dell'ordine pagando per il crimine commesso".