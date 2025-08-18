L’ultimo saluto a Pippo Baudo: oggi camera ardente al Teatro delle Vittorie, mercoledì i funerali in diretta Rai

Aperta dalle 10 al Teatro delle Vittorie di Roma la camera ardente di Pippo Baudo, scomparso due giorni fa all’età di 89 anni. Sarà possibile rendergli omaggio fino alle 20 di oggi e domani dalle 9 al...

Tra i primi ad arrivare Mara Venier e Katia Ricciarelli, insieme sottobraccio. Numerose le personalità che hanno già reso omaggio al grande presentatore: Fiorello, Renzo Arbore, Eros Ramazzotti, Lino Banfi, Max Giusti, Gigi Marzullo, Gloria Guida, oltre al ministro della Cultura Alessandro Giuli, al ministro degli Esteri Antonio Tajani e all’avvocato Giorgio Assumma.

All’ingresso, Venier e Ricciarelli hanno abbracciato il direttore generale della Rai Roberto Sergio, che ha dichiarato: «La Rai continuerà a ispirarsi a Baudo».

Nello studio dove il conduttore realizzò molti dei suoi programmi più celebri, il feretro è stato collocato davanti a un sipario rosso e circondato da rose. Su un grande schermo scorrono immagini della sua carriera, proiettate anche all’esterno. Accanto alla bara, vegliata da un picchetto d’onore dei Carabinieri in alta uniforme, spiccano le corone inviate dal Presidente della Repubblica, dal presidente della Camera, dal sindaco di Roma e dalla Rai.

Venier e Ricciarelli hanno preso posto nello spazio riservato alla famiglia, dove hanno abbracciato la figlia e l’assistente del presentatore.

«Io credo che ci siano tantissimi personaggi straordinari. Abbiamo appena visto Mara che è venuta a dare il saluto, arriveranno dopo Carlo Conti, Fiorello, Renzo Arbore. La televisione non è finita: Pippo è con noi e tutti continueranno a ispirarsi a lui, compreso il giovane Stefano De Martino, che è uno straordinario performer», ha aggiunto Sergio insieme alla consigliera Rai Simona Agnes.

Dopo la cerimonia romana, la salma sarà trasferita nella sua amata Militello in Val di Catania, dove Baudo era nato e dove riposerà per sempre. I funerali si terranno mercoledì 20 agosto alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

Il Tg1 seguirà le esequie in diretta dalle 15.30 alle 18.10, permettendo a milioni di italiani di unirsi idealmente al cordoglio.

Figura centrale della televisione italiana, con oltre sessant’anni di carriera, Pippo Baudo resterà nella memoria collettiva come il “Pippo nazionale”: volto rassicurante, innovatore e capace di portare sul piccolo schermo musica, intrattenimento e cultura popolare.