L’ultimo smacco dei balordi: hanno saccheggiato la Mensa sociale

Portato via tutto il cibo. Indagano i carabinieri

95047.it Hanno sfondato la porta della segretaria portando via tutto il cibo. Compreso, addirittura, tovaglioli e bicchieri. Un’azione volgare prima ancora che da barbari. Alla mensa sociale è stato portato via tutto. I balordi di turno hanno approfittato del riposo settimanale della domenica per fare razzia del mangiare che si trovava all’interno della “Bisaccia del Pellegrino”: non si sono fatti scrupoli e nella notte tra sabato e domenica hanno ripulito la mensa che fornisce un pasto caldo a tante persone nel corso della settimana.

Sul posto, ieri sera si è portato l’assessore Salvo Galatà per prendere visione dell’accaduto. Indagano i carabinieri.