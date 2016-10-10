95047

L’ultimo smacco dei balordi: hanno saccheggiato la Mensa sociale

Portato via tutto il cibo. Indagano i carabinieri

A cura di Redazione Redazione
10 ottobre 2016 07:03
Paternò
News
95047.it Hanno sfondato la porta della segretaria portando via tutto il cibo. Compreso, addirittura, tovaglioli e bicchieri. Un’azione volgare prima ancora che da barbari. Alla mensa sociale è stato portato via tutto. I balordi di turno hanno approfittato del riposo settimanale della domenica per fare razzia del mangiare che si trovava all’interno della “Bisaccia del Pellegrino”: non si sono fatti scrupoli e nella notte tra sabato e domenica hanno ripulito la mensa che fornisce un pasto caldo a tante persone nel corso della settimana.

Sul posto, ieri sera si è portato l’assessore Salvo Galatà per prendere visione dell’accaduto. Indagano i carabinieri.

