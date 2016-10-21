Ecco l'undicesimo Memorial "Mariano Ventimiglia"
La manifestazione ideata e coordinata dall'associazione culturale di volontariato Paternesi.com
Ancora una volta l'impegno di volontariato culturale di Paternesi.com, dimostra l'importanza del recupero della memoria unita alla capacità di dare spazio ai nuovi artisti. E quest'anno, la multiculturalità artistica già sposata negli scorsi eventi con la poesia e la musica, sarà estesa anche alla narrativa ed alla saggistica. "Il momento clou della manifestazione, come per ogni edizione, ricorda il presidente Giorgio Ciancitto, sarà il dibattito di giorno 29 Ottobre presso la Biblioteca Comunale di Paternò alle ore 18.00 . I relatori saranno Giorgio Ciancitto, il vicepresidente dell'associazione culturale Mario Cunsolo, l'artista- scrittore Ghumbert di Cattolica, il professor Luzzio. I lavori del dibattito saranno coordinati dal giornalista Salvo Fallica.
Il presidente Ciancitto guiderà e coordinerà come sempre lo spazio dedicato alla premiazione. .Ciancitto chiosa: "Come si può notare dal programma che alleghiamo alla nota, in questa edizione i momenti dedicati ai libri nelle due settimane sono molti, pensiamo che i libri come le opere d'arte dicano molto sul nostro essere umani, sono simboli della nostra civiltà, sono elementi di riflessione critica e di vita autentica.".
Ecco di seguito il programma degli eventi del XI Memorial Mariano Ventimiglia:
21 Ottobre ore 18: - Presentazione dei libri di Mario Cunsolo, Antonio Sozzi e Luigi Urso presso Palazzo Alessi
Sabato 22 ottobre ore 18: "Come le nostre relazioni impattano su di noi e la società", conferenza a cura dell' avv. Alessandro Granieri Galilei e della psicoterapeuta e docente di psicodanza, Annamaria Ciccia, con la presentazione del libro "Cerniera lampo" di Luca Raimondi e Joe Schittiino. - Palazzo Alessi
Lunedì 24 ottobre ore 18: Presentazione a cura dell'ass. cult. Graziella Corso dei libri "Storia di una donna guerriera", "Graziella, il giorno dopo" di Franesco Manna, e un "Un milanese a Catania" di Gianluca Granieri. - Palazzo Alessi
Venerdì 28 ottobre ore 18: Presentazione dei libri "Amore giovane" di Antonio Sozzi, "Oro colato" di Claudio Basile, e "Paura di perdersi" di Simona Zagarella, del circolo lett. Pennagramma. - Palazzo Alessi
29 Ottobre ore 18.00 Conferenza e Premiazione Memorial Ventimiglia - Presso Biblioteca Comunale
Domenica 30 ottobre ore 18: "Veleni nel piatto e nella ricetta medica", conferenza a cura di Riccardo Loiacono.