Ecco l'undicesimo Memorial "Mariano Ventimiglia"

unnamed 95047.it Una serie di eventi speciali per l'XI anniversario del Memorial Ventimiglia, l'artista-scultore che da Paternò si affermò a livello nazionale ed internazionale. La manifestazione ideata e coordinata dall'associazione culturale di volontariato Paternesi.com propone un vasto programma multiculturale per ricordare la figura storica dell'artista scultore Mariano Ventimiglia che in vita vinse premi prestigiosi in Italia ed all'estero. Va ricordato che il famoso artista paternese-siciliano ebbe anche un autorevole riconoscimento alla Biennale di Venezia. Le sue opere d'arte intrise da riminiscenze culturali antiche, uniscono in maniera eclettica il recupero dell'arcaico con il surrealismo, con venature di postmoderno. Nello splendido scenario del Palazzo delle Arti di Paternò sarà possibile ammirare alcune opere del maestro. E nel contempo osservare tante opere di giovani e meno giovani artisti provenienti da ogni parte della Sicilia per concorrere ai premi del concorso artistico del Memorial. Arte, scultura, fotografia, una visione plurale delle arti.

Ancora una volta l'impegno di volontariato culturale di Paternesi.com, dimostra l'importanza del recupero della memoria unita alla capacità di dare spazio ai nuovi artisti. E quest'anno, la multiculturalità artistica già sposata negli scorsi eventi con la poesia e la musica, sarà estesa anche alla narrativa ed alla saggistica. "Il momento clou della manifestazione, come per ogni edizione, ricorda il presidente Giorgio Ciancitto, sarà il dibattito di giorno 29 Ottobre presso la Biblioteca Comunale di Paternò alle ore 18.00 . I relatori saranno Giorgio Ciancitto, il vicepresidente dell'associazione culturale Mario Cunsolo, l'artista- scrittore Ghumbert di Cattolica, il professor Luzzio. I lavori del dibattito saranno coordinati dal giornalista Salvo Fallica.

Il presidente Ciancitto guiderà e coordinerà come sempre lo spazio dedicato alla premiazione. .Ciancitto chiosa: "Come si può notare dal programma che alleghiamo alla nota, in questa edizione i momenti dedicati ai libri nelle due settimane sono molti, pensiamo che i libri come le opere d'arte dicano molto sul nostro essere umani, sono simboli della nostra civiltà, sono elementi di riflessione critica e di vita autentica.".

Ecco di seguito il programma degli eventi del XI Memorial Mariano Ventimiglia:

21 Ottobre ore 18: - Presentazione dei libri di Mario Cunsolo, Antonio Sozzi e Luigi Urso presso Palazzo Alessi

Sabato 22 ottobre ore 18: "Come le nostre relazioni impattano su di noi e la società", conferenza a cura dell' avv. Alessandro Granieri Galilei e della psicoterapeuta e docente di psicodanza, Annamaria Ciccia, con la presentazione del libro "Cerniera lampo" di Luca Raimondi e Joe Schittiino. - Palazzo Alessi

Lunedì 24 ottobre ore 18: Presentazione a cura dell'ass. cult. Graziella Corso dei libri "Storia di una donna guerriera", "Graziella, il giorno dopo" di Franesco Manna, e un "Un milanese a Catania" di Gianluca Granieri. - Palazzo Alessi

Venerdì 28 ottobre ore 18: Presentazione dei libri "Amore giovane" di Antonio Sozzi, "Oro colato" di Claudio Basile, e "Paura di perdersi" di Simona Zagarella, del circolo lett. Pennagramma. - Palazzo Alessi

29 Ottobre ore 18.00 Conferenza e Premiazione Memorial Ventimiglia - Presso Biblioteca Comunale

Domenica 30 ottobre ore 18: "Veleni nel piatto e nella ricetta medica", conferenza a cura di Riccardo Loiacono.