95047

LUNEDÌ RIAPRE LA METRO DI CATANIA

Lunedì, dopo due mesi di chiusura, la metro di Catania riapre all'utenza con le corse dei treni lungo il percorso sotterraneo da Nesima a Stesicoro.Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese dopo "un c...

A cura di Redazione Redazione
10 maggio 2020 09:25
LUNEDÌ RIAPRE LA METRO DI CATANIA -
Dintorni
Condividi

Lunedì, dopo due mesi di chiusura, la metro di Catania riapre all'utenza con le corse dei treni lungo il percorso sotterraneo da Nesima a Stesicoro.

Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese dopo "un costante pressing alla Fce che ha consentito venissero approntati i necessari dispositivi di sicurezza per l'utenza della metropolitana cittadina". "Un'infrastruttura dal grande valore simbolico per la ripartenza della Città, non poteva ancora rimanere chiusa - ha detto il primo cittadino - sono grato al gestore governativo Angelo Mautone e al direttore generale Salvo Fiore perché hanno concretamente raccolto l'appello che abbiamo lanciato nell'interesse dei cittadini.

Ma, soprattutto, mi sento di ringraziare i lavoratori della Fce e le organizzazioni sindacali che mettendo in campo impegno e dedizione straordinari hanno permesso che venisse centrato l'obiettivo di fornire nuovamente un servizio di trasporto pubblico, ormai entrato nel cuore e nelle abitudini dei catanesi".

Tutte le stazioni della metro sono state attrezzate con percorsi di separazione di entrata e uscita e ogni corsa potrà complessivamente ospitare fino a 66 persone, per mantenere l'obbligo del distanziamento. In questa prima fase, la metropolitana avrà la frequenza di una corsa ogni quindici minuti con partenza da Nesima dalle 6.40 alle 15 e a seguire, con frequenze ogni venti minuti, fino alle 21 ultima partenza dalla stazione Stesicoro.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047