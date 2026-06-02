Lunghe code e traffico in tilt sulla Messina-Catania: almeno 5 km di fila verso Catania
Traffico paralizzato nel pomeriggio lungo la Messina-Catania in direzione del capoluogo etneo: lunghe file a partire da Acireale e automobilisti bloccati per il forte flusso di rientri del ponte del 2 giugno
Pomeriggio e serata di forti disagi lungo l’autostrada Messina-Catania, dove si registrano lunghe code e rallentamenti in direzione del capoluogo etneo, a partire dallo svincolo di Acireale.
Secondo le segnalazioni arrivate da numerosi automobilisti, la fila avrebbe ormai superato almeno i 5 chilometri, con traffico quasi completamente bloccato in alcuni tratti e tempi di percorrenza notevolmente aumentati.
La situazione sarebbe legata al massiccio flusso di rientri per il ponte della Festa della Repubblica, che sta causando pesanti rallentamenti lungo tutta la tratta interessata.
Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico tra caldo, nervosismo e lunghi tempi di attesa, soprattutto nelle ore serali.
Al momento non risultano ancora chiare le cause precise del congestionamento, ma la circolazione procede a rilento e in alcuni punti quasi a passo d’uomo.
Si raccomanda agli automobilisti di mantenere la calma alla guida, evitare manovre pericolose e, ove possibile, valutare percorsi alternativi per raggiungere Catania.
La situazione è in continuo aggiornamento.