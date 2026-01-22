Lunghe code questa mattina sulla superstrada 121 in direzione Catania

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada 121 in direzione Catania, dove si registrano lunghe code e rallentamenti a partire dallo svincolo di Palazzolo, con traffico par...

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada 121 in direzione Catania, dove si registrano lunghe code e rallentamenti a partire dallo svincolo di Palazzolo, con traffico particolarmente intenso nelle prime ore della giornata.

Secondo le segnalazioni giunte alla redazione di 95047.it, la situazione critica è legata alla presenza di lavori in corso, segnalati all’altezza del rifornimento IP e in prossimità dello svincolo di ingresso per Etnapolis.

In particolare, per circa 100 metri di carreggiata risulta chiusa mezza corsia, una circostanza che ha provocato un vero e proprio effetto imbuto, con code che si sono rapidamente estese lungo il tratto interessato. Al momento, sempre secondo le testimonianze raccolte, non sarebbero presenti operai sulla sede stradale, nonostante la segnaletica indichi lavori in corso.

📌 Traffico paralizzato e disagi La riduzione della carreggiata ha causato forti rallentamenti e lunghe attese, soprattutto per chi si dirige verso Catania nelle consuete fasce orarie di punta. Diversi automobilisti segnalano tempi di percorrenza notevolmente più lunghi rispetto alla norma.

📌 Percorsi alternativi Vista la situazione, alcuni utenti consigliano – ove possibile – di utilizzare la viabilità alternativa, come la vecchia strada, per evitare di rimanere bloccati in coda.

La redazione continuerà a monitorare l’evolversi della situazione e fornirà eventuali aggiornamenti nel corso della mattinata.

