Lunghe Code sulla A18 per Rimozione Mezzi dopo Incidente Stradale

Caos sulla A18 nei pressi dell’uscita di immissione in autostrada del casello di Acireale, in direzione Messina, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato e un'automobile.L’i...

Caos sulla A18 nei pressi dell’uscita di immissione in autostrada del casello di Acireale, in direzione Messina, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato e un'automobile.

L’incidente ha provocato gravi disagi alla viabilità, con lunghe code che si sono formate già dalle prime ore del mattino.

Attualmente, sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, il che sta ulteriormente aggravando la situazione del traffico.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare, se possibile, la tratta interessata e di cercare percorsi alternativi per ridurre i tempi di attesa.

La polizia stradale e i soccorritori sono sul posto per gestire la situazione e assicurare che le operazioni di rimozione e pulizia si svolgano nel più breve tempo possibile.

La situazione è in costante evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.