LUNGHE CODE SULLA S.S.121, IN DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI DI ASFALTATURA IN TANGENZIALE
A cura di Redazione
14 maggio 2019 08:33
Lunghe code questa mattina sulla S.S.121 in direzione Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Centro e svincolo tangenziale in direzione.
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è provocata dai lavori di rifacimento del manto stradale sulla tangenziale, all'altezza di Misterbianco in direzione Siracusa.
Numerose, infatti, le lamentele degli utenti imbottigliati nel traffico.