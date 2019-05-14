95047

LUNGHE CODE SULLA S.S.121, IN DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI DI ASFALTATURA IN TANGENZIALE

Lunghe code questa mattina sulla S.S.121 in direzione Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Centro e svincolo tangenziale in direzione.Per fortuna non si tratta di nessun incidente...

14 maggio 2019 08:33
Lunghe code questa mattina sulla S.S.121 in direzione Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo Misterbianco Centro e svincolo tangenziale in direzione.

Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è  provocata dai lavori di rifacimento del manto stradale sulla tangenziale, all'altezza di Misterbianco in direzione Siracusa.

Numerose, infatti, le lamentele degli utenti imbottigliati nel traffico.

