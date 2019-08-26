LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PALAZZOLO, DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI
A cura di Redazione
26 agosto 2019 08:02
Code e pesanti rallentamenti, questa mattina sulla S.S.121 nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è provocata a causa di un cantiere allestito sulla carreggiata per lavori di pulizia.