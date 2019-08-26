95047

LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PALAZZOLO, DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI

FLASHCode e pesanti rallentamenti, questa mattina sulla S.S.121 nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.Per fortuna non si tratta di nessun incidente,...

A cura di Redazione Redazione
26 agosto 2019 08:02
LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PALAZZOLO, DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI -
News
Condividi

FLASH

Code e pesanti rallentamenti, questa mattina sulla S.S.121 nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo in direzione Catania.

LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PALAZZOLO, DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI
LUNGHE CODE SULLA S.S.121, ZONA PALAZZOLO, DIREZIONE CATANIA PER I LAVORI

Per fortuna non si tratta di nessun incidente, la fila è  provocata a causa di un cantiere allestito sulla carreggiata per lavori di pulizia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047