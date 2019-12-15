LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ
Per fortuna non si tratta di incidente.
Si registrano lunghe code, a partire dallo svincolo Misterbianco centro/centro commerciale per un intervento dei Vigili del fuoco per il ripristino e la messa in sicurezza di una insegna commerciale, che, probabilmente, per il forte vento di ieri si è inclinata in modo pericoloso.
Sul posto anche la polizia locale di Misterbianco, che ha chiuso una carreggiata per permettere le operazioni.
Lunghissime file in direzione Paternò e pure in direazione Catania a causa dei "curiosi" che rallentano all'altezza dell'"incidente"