LUNGHE CODE SULLA SS121 PER I LAVORI AL GUARD RAIL

Per fortuna non si tratta di nessun incidente stradale.Tanti disagi gli automobilisti Lunghe code sulla ss 121 a causa dei lavori al guard rail.Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusu...

03 agosto 2020 10:36
Per fortuna non si tratta di nessun incidente stradale.

Tanti disagi gli automobilisti Lunghe code sulla ss 121 a causa dei lavori al guard rail.

Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.

I lavori sono nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia, ma la coda inizia circa 2 km prima nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale.

 

