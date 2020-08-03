LUNGHE CODE SULLA SS121 PER I LAVORI AL GUARD RAIL
Per fortuna non si tratta di nessun incidente stradale.Tanti disagi gli automobilisti Lunghe code sulla ss 121 a causa dei lavori al guard rail.Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusu...
Per fortuna non si tratta di nessun incidente stradale.
Tanti disagi gli automobilisti Lunghe code sulla ss 121 a causa dei lavori al guard rail.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.
I lavori sono nei pressi dello svincolo Motta Sant'Anastasia, ma la coda inizia circa 2 km prima nei pressi dello svincolo Belpasso/zona industriale.