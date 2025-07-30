LUNGHE CODE SULLA SUPERSTRADA PATERNÒ-CATANIA: DISAGI DA PIANO TAVOLA PER UN CANTIERE A MISTERBIANCO

30 luglio 2025 – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada Paternò-Catania, dove si registrano lunghe code e rallentamenti a partire dalla zona industriale di Piano Tavol...

30 luglio 2025 – Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla superstrada Paternò-Catania, dove si registrano lunghe code e rallentamenti a partire dalla zona industriale di Piano Tavola, nei pressi dell'ex rifornimento Pappalardo, in direzione Catania.

A causare i disagi è un cantiere stradale aperto nella discesa di Misterbianco, nei pressi del centro commerciale Alta Sfera, che ha ristretto la carreggiata generando un effetto imbuto e pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Le segnalazioni degli automobilisti parlano di traffico intenso e tempi di percorrenza notevolmente aumentati. Si consiglia, ove possibile, di valutare percorsi alternativi o posticipare la partenza nelle ore di punta.

Non è ancora noto fino a quando dureranno i lavori, ma si raccomanda prudenza e pazienza agli utenti della strada.