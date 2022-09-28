LUNGHE CODE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA, LAVORI NEI PRESSI DI VALCORRENTE E INCIDENTE A MISTERBIANCO.
Forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 28 settembre 2022 la superstrada ss121 in direzione Catania.
Il primo rallentamento si sta verificando a partire dallo svincolo Palazzolo, non si tratta di nessun incidente, si tratta di lavori nel cavalcavia che passa sopra la Ss 121, danneggiato a causa di un incidente provocato da un grosso camion nei mesi scorsi.
Il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nei pressi del ponte sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.
Invece un incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione sempre Catania.
Ad essere coinvolti secondo le prime informazioni un mezzo a due ruote, sul posto i soccorsi con due ambulanze ed i Carabinieri per i dovuti rilievi