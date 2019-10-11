95047

LUNGHE FILE SULLA SUPERSTRADA SS121 PER UN CAMION IN AVARIA

A cura di Redazione Redazione
11 ottobre 2019 13:38
FLASH

Forti disagi e rallentamenti si stanno registrando sulla ss121 a causa di un mezzo pesante in avaria.

Il camion si è bloccato al centro della carreggiata, nei pressi dello svincolo Misterbianco centro in direzione Paternò e l’autista non è riuscito ad accostare.

Al momento si segnalano circa 3 km di fila

Si consigliano percorsi alternativi

 

 

