LUNGOMARE DI CATANIA, CHIUSO AL TRAFFICO DALLE 15,30 ALLE 20,30 TUTTE LE DOMENICHE DI GIUGNO

Domenica prossima 14 giugno il lungomare sarà interdetto alle auto e alle moto, dalle ore 15,30 alle 20,30.Il provvedimento disposto dal sindaco Salvo Pogliese, riguarda anche le domeniche 21 e 28 giu...

A cura di Redazione 13 giugno 2020 17:23

