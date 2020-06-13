LUNGOMARE DI CATANIA, CHIUSO AL TRAFFICO DALLE 15,30 ALLE 20,30 TUTTE LE DOMENICHE DI GIUGNO
Domenica prossima 14 giugno il lungomare sarà interdetto alle auto e alle moto, dalle ore 15,30 alle 20,30.
Il provvedimento disposto dal sindaco Salvo Pogliese, riguarda anche le domeniche 21 e 28 giugno ed è finalizzato a evitare gli assembramenti che possono verificarsi, soprattutto nelle ore pomeridiane, lungo il percorso della camminata che va da piazza Europa a piazza Mancini.
“L’apertura di alcuni dei lidi del lungomare e la consapevolezza che molte persone, soprattutto nelle ore antimeridiane si recheranno al mare -ha spiegato il primo cittadino- ci ha convinti dell’opportunità di allungare a tutto il mese di giugno solo nelle ore pomeridiane la chiusura al traffico del lungomare, con la presenza delle forze dell’ordine e della protezione civile”.