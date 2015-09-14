L’unità pediatrica di Paternò trasferita a Biancavilla

La disposizione entra in vigore oggi. Giovedì torna a riunirsi il Comitato a difesa del Santissimo Salvatore: la società civile vuole lottare fino alla fine

95047.it Non che sia una sorpresa. Anzi. L’allarme lo avevamo lanciato già a ridosso dell’estate e nonostante i goffi tentativi di rassicurazione attraverso parziali smentite da parte dell’Asp catanese, adesso è ufficiale: anche l’unità di pediatria (dopo il Punto nascite) va via dall’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Si trasferisce tutto a Biancavilla. Fino al prossimo 31 dicembre vengono mantenute, però, le attività ambulatoriali. Da oggi, però, tutti i ricoveri saranno trasferiti al Maria Addolorata. La disposizione della direzione sanitaria è chiarissima:

“Facendo seguito alla nota di questa direzione, condivisa dalla direzione sanitaria aziendale, con la quale è stato chiesto quanto in oggetto, alla luce del piano di rimodulazione della rete ospedaliera, e della contrazione dei ricoveri presso l’u.o. di Paternò, al fine di meglio utilizzare le risorse disponibili,

si dispone

che a partire da lunedì 14 settembre i ricoveri pediatrici vengono effettuati presso l’unità operativa del presidio di Biancavilla;

che la continuità assistenziale venga assicurata con un turno di pronta disponibilità festiva e notturna esteso ad entrambi i presidi (su Paternò nell’eventualità di consulenza specialistica al pronto soccorso), avvalendosi di tutti i dirigenti medici afferenti alle due unità operative;

che vengano mantenute la guardia attiva diurna, l’osservazione breve, le attività di DH e day service nonché le attività ambulatoriali presso l’unità operativa di Paternò sino al 31 dicembre.

Nessun servizio quindi verrà meno e nessun disagio all’utenza sarà arrecato in quanto, soltanto l’eventuale ricovero pediatrico potrà essere disposto presso l’unità operativa di Biancavilla".

La disposizione, come detto, entra in vigore da oggi. Un altro tassello tolto al mosaico della storia millenaria del Santissimo Salvatore. Ma un altro tassello in più verso la ricostruzione di quel puzzle ormai chiaro e definito: l’ospedale di Paternò si avvia al lento e decadente smantellamento. Il Comitato per l’ospedale torna a riunirsi giovedì: la voglia di combattere per una causa giusta e dignitosa da parte della società civile, prosegue per non lasciare nulla d’intentato.