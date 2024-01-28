LUTTO A PATERNO’, DOMANI I FUNERALI DELLA COMMERCIANTE MARIELLA GIUFFRIDA

La città di Paternò si prepara a salutare Mariella Giuffrida, storica commerciante del Corso Italia, i cui funerali si terranno domani, lunedì 29 Gennaio 2024, alle ore 10.00 nella chiesa di Santa Bar...

La città di Paternò si prepara a salutare Mariella Giuffrida, storica commerciante del Corso Italia, i cui funerali si terranno domani, lunedì 29 Gennaio 2024, alle ore 10.00 nella chiesa di Santa Barbara. La notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri, ha lasciato la comunità locale nel dolore.

Mariella, nata cinquantadue anni fa, ha dedicato interamente la sua vita al negozio di scarpe e accessori moda che ha fondato, diventando un punto di riferimento irrinunciabile per gli abitanti di Paternò.

La sua passione per il lavoro era sempre accompagnata da un cuore generoso e un sorriso accogliente. Ogni cliente era accolto da Mariella con gentilezza e prontezza nell'aiutarli a soddisfare le loro esigenze, instaurando con ciascuno un legame unico e speciale.

La notizia della sua dipartita ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e negli animi di chiunque abbia incrociato il suo cammino.

In questo momento di tristezza e commozione, la comunità di Paternò si unisce nel ricordo di Mariella Giuffrida, testimoniando l'affetto e il rispetto che ha saputo conquistare nel corso degli anni.

Anche la redazione di 95047.it si unisce al dolore dei familiari di Mariella, offrendo le più sentite condoglianze e partecipando al lutto che ha colpito la città.