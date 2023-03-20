LUTTO A PATERNO', MUORE IL MAESTRO BERTINO
A cura di Redazione
20 marzo 2023 15:28
Se n’è andato in silenzio come ha sempre vissuto. Riservato ma sempre sorridente il talentuoso trombettista di musica Turi Bertino.
Turi Bertino è morto a 91 anni questa mattina nella sua casa di Paternò.
Cordoglio e sconcerto nel mondo della musica irpino. Il maestro era noto per la sua professionalità e serietà.
I funerali saranno celebrati domani, 21 Marzo 2023 alle ore 15.30 nella Parrocchia Cristo Re.
Alla famiglia Bertino il cordoglio della redazione di 95047.it