LUTTO A PATERNO', MUORE IL MAESTRO BERTINO

Se n’è andato in silenzio come ha sempre vissuto. Riservato ma sempre sorridente il talentuoso trombettista di musica Turi Bertino.

Turi Bertino è morto a 91 anni questa mattina nella sua casa di Paternò.

Cordoglio e sconcerto nel mondo della musica irpino. Il maestro era noto per la sua professionalità e serietà.

I funerali saranno celebrati domani, 21 Marzo 2023 alle ore 15.30 nella Parrocchia Cristo Re.

Alla famiglia Bertino il cordoglio della redazione di 95047.it